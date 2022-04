Tottenham oddal pomembne točke, Trossard poskrbel za zmago Brightona

Nogometaši z juga Otoka so v zadnjem času pravcati strup za severnolondonska moštva. Potem ko so v 32. krogu angleške Premier League slavili pri Arsenalu, so natanko teden dni zatem nove tri točke vzeli še pri velikem Arsenalovem rivalu Tottenhamu. Brighton je tako postal šele druga ekipa (Hull City leta 2008) v zgodovini Premier League, ki je zaporedoma zmagala na gostovanjih pri Arsenalu in Tottenhamu. Spursi so bili pred spopadom sicer veliki favoriti, potem ko so dobili osem zadnjih domačih tekem z Brightonom. Toda četa Antonia Conteja je tokrat naletela na mino. Mino, ki sliši na ime Leandro Trossard. Belgijski vezist je potrdil dvig forme pristaniške ekipe in po herojskih obrambnih akcijah je goste nagradila še sreča, ko se je žoga na levem robu kazenskega prostora domače ekipe odbila do Trossarda, ki je nato s slalomom ob nemi domači obrambi in natančnim zaključkom premagal nemočnega Huga Llorisa. Po več kot 40 letih je Brighton tako prišel do gostujoče zmage pri Tottenhamu v elitni angleški druščini.