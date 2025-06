Tottenham odpustil trenerja, ki jim je prinesel prvo lovoriko po 17 letih

Iz vrst angleškega prvoligaša Tottenham Hotspurja so sporočili, da so se po dveh sezonah razšli s trenerjem Angem Postecogloujem. Odločitev o prekinitvi sodelovanja se je zgodila le dobra dva tedna potem, ko je avstralski trener grških korenin Tottenham z zmago v Ligi Evropa popeljal do prve lovorike po letu 2'008.