Tottenham po Gomesevem zlomu gležnja vložil pritožbo

Portugalski vezist AndreGomesje v ponedeljek uspešno prestal operacijo zlomljenega gležnja, ki si ga je huje poškodoval na nedeljski tekmi s Tottenhamom v Liverpoolu. Član Evertona je po drsečem startu s hrbta Son Heung-mina grdo trčil z branilcem gostov Sergeem Aurierjemin obležal v bolečinah, pri liverpoolskemu klubu pa so prepričani, da si bo nekdanji član Porta, Benfice, Valencie in Barcelone popolnoma opomogel.

Njegove muke na zelenici so močno pretresle soigralce in člane nasprotnega moštva, predvsem Sona in Aurierja, ki sta bila (ne)posredno udeležena v nesrečno situacijo. A že trener Spursov Mauricio Pochettinoje skupaj z nekaterimi varovanci v izjavah po tekmi namignil, da ne verjame, da je za Portugalčevo poškodbo kriv Son, ki ga je glavni sodnik Martin Atkinsonbrez ogleda posnetkov oziroma pomoči sistema VAR izključil z neposrednim rdečim kartonom. Sprva mu je sicer pokazal zgolj rumeni karton.

Pochettino: Neverjetno je videti rdeči karton

Sodeč po posnetkih se je Gomes poškodoval še pred trkom z Aurierjem, vodstvo Premier League pa je v pojasnilu Atkinsonove odločitve sicer zapisalo, da je Son "ogrožal varnost igralca, kar se je zgodilo kot posledica njegovega uvodnega starta".

"Jasno je bilo, da Son nikoli ni nameraval ustvariti težave, do katere je prišlo po tem. Neverjetno je videti rdeči karton," je bentil Pochettino. Če pritožba ne bo uspela, bo moral južnokorejski zvezdnik izpustiti ligaške tekme s Sheffield Unitedom, West Ham Unitedom in Bournemouthom, kar bi bil ob načetem kapetanu Harryju Kanu nov udarec za bele, ki zaenkrat močno zaostajajo za uspehi iz minule sezone.

Glede na to, da ga je poškodba Gomesa vidno prizadela in naj bi bil po tekmi neutolažljiv v slačilnici, je vprašanje tudi, če bo Son nared za pomembno tekmo skupinskega dela Lige prvakov, ki severne Londončane čaka v sredo v Beogradu. Crvena zvezda ima namreč v boju s Spursi še povsem realne možnosti v boju za napredovanje v izločilne boje, čeprav so finalisti zadnje sezone Lige prvakov prvo medsebojno tekmo dobili s kar 5:0. Prenos obračuna s stadiona Rajka Mitića si boste lahko ogledali samo na Kanalu Ain VOYO, tekmo pa bomo s tekstovnim prenosom spremljali tudi na 24ur.com.

