Tottenham po petem zaporednem porazu le še točko nad cono izpada

Uvodoma so bili na enem izmed najmodernejših stadionov na svetu nevarnejši gostje, ki jim je VAR tudi razveljavil zadetek, hitro zatem pa so povedli domači. Archie Gray se je po lepem preigravanju prebil v kazenski prostor nasprotne ekipe in žogo poslal pred vrata, kjer Dominic Solanke ni imel težkega dela. Za nekaj trenutkov se je zdelo, da je Tottenham našel pot iz krize, a je hitro udarila realnost.

Kapetan Micky van de Ven je z neumnim posredovanjem, ko je kot zadnji branilec na tla povlekel Ismailo Sarra, predčasno zaključil z obračunom in gostom podaril enajstmetrovko. Sarr jo je v 40. minuti realiziral, zaradi številnih prekinitev pa je glavni sodnik prvi polčas podaljšal za osem minut. V tem obdobju so gostje še dvakrat zabili, najprej je v polno meril zimski prišlek Jorgen Strand Larsen, tik pred polčasom pa je za predčasni odhod navijačev Tottenhama s svojim drugim golom na tekmi poskrbel Sarr.