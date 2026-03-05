Tottenham po petem zaporednem porazu le še točko nad cono izpada

Uvodoma so bili na enem izmed najmodernejših stadionov na svetu nevarnejši gostje, ki jim je VAR tudi razveljavil zadetek, hitro zatem pa so povedli domači. Archie Gray se je po lepem preigravanju prebil v kazenski prostor nasprotne ekipe in žogo poslal pred vrata, kjer Dominic Solanke ni imel težkega dela. Za nekaj trenutkov se je zdelo, da je Tottenham našel pot iz krize, a je hitro udarila realnost.
Kapetan Micky van de Ven je z neumnim posredovanjem, ko je kot zadnji branilec na tla povlekel Ismailo Sarra, predčasno zaključil z obračunom in gostom podaril enajstmetrovko. Sarr jo je v 40. minuti realiziral, zaradi številnih prekinitev pa je glavni sodnik prvi polčas podaljšal za osem minut. V tem obdobju so gostje še dvakrat zabili, najprej je v polno meril zimski prišlek Jorgen Strand Larsen, tik pred polčasom pa je za predčasni odhod navijačev Tottenhama s svojim drugim golom na tekmi poskrbel Sarr.
V drugem polčasu se je Crystal Palace osredotočil na branjenje priborjene prednosti, deseterica izgubljenih Londončanov pa si je ustvarila dve omembe vredni priložnosti, ki pa sta ostali neizkoriščeni. Novi trener aktualnih prvakov Lige Evropa Igor Tudor je tako po treh tekmah na klopi Spursov vknjižil še tretji poraz, Tottenham pa je zdaj na 16. mestu le še točko nad cono izpada. Za obstanek se bo boril z Nottingham Forestom in West Hamom, ki imata po točko manj. Poleg ene izmed omenjenih ekip se bosta, če v preostalih devetih krogih ne bo prišlo do večjih presenečenj, od angleške elite po koncu sezone poslovila Burnley in Wolverhampton.
Premier liga, 29. krog, izid:
Tottenham - Crystal Palace 1:3 (1:3)
Solanke 34.; Sarr 40. (11-m), 45+7., Larsen 45+1.
RK: van de Ven 38.
