Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Tottenham po petem zaporednem porazu le še točko nad cono izpada

London, 05. 03. 2026 23.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Tottenham - Crystal Palace

Na zadnji tekmi 29. kroga Premier lige je Tottenham doma z 1:3 izgubil proti Crystal Palaceu. Vse zadetke smo videli v prvem polčasu. Povedli so domači, ki jih je hitro zatem z nespametnim prekrškom za rdeči karton na cedilu pustil kapetan Micky van de Ven, gostje pa so v preostalih desetih minutah polčasa trikrat zabili.

Uvodoma so bili na enem izmed najmodernejših stadionov na svetu nevarnejši gostje, ki jim je VAR tudi razveljavil zadetek, hitro zatem pa so povedli domači. Archie Gray se je po lepem preigravanju prebil v kazenski prostor nasprotne ekipe in žogo poslal pred vrata, kjer Dominic Solanke ni imel težkega dela. Za nekaj trenutkov se je zdelo, da je Tottenham našel pot iz krize, a je hitro udarila realnost.

Kapetan Micky van de Ven je z neumnim posredovanjem, ko je kot zadnji branilec na tla povlekel Ismailo Sarra, predčasno zaključil z obračunom in gostom podaril enajstmetrovko. Sarr jo je v 40. minuti realiziral, zaradi številnih prekinitev pa je glavni sodnik prvi polčas podaljšal za osem minut. V tem obdobju so gostje še dvakrat zabili, najprej je v polno meril zimski prišlek Jorgen Strand Larsen, tik pred polčasom pa je za predčasni odhod navijačev Tottenhama s svojim drugim golom na tekmi poskrbel Sarr.

Micky van de Ven je v 38. minuti prejel rdeči karton.
Micky van de Ven je v 38. minuti prejel rdeči karton.
FOTO: Profimedia

V drugem polčasu se je Crystal Palace osredotočil na branjenje priborjene prednosti, deseterica izgubljenih Londončanov pa si je ustvarila dve omembe vredni priložnosti, ki pa sta ostali neizkoriščeni. Novi trener aktualnih prvakov Lige Evropa Igor Tudor je tako po treh tekmah na klopi Spursov vknjižil še tretji poraz, Tottenham pa je zdaj na 16. mestu le še točko nad cono izpada. Za obstanek se bo boril z Nottingham Forestom in West Hamom, ki imata po točko manj. Poleg ene izmed omenjenih ekip se bosta, če v preostalih devetih krogih ne bo prišlo do večjih presenečenj, od angleške elite po koncu sezone poslovila Burnley in Wolverhampton.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Premier liga, 29. krog, izid:

Tottenham - Crystal Palace 1:3 (1:3)

Solanke 34.; Sarr 40. (11-m), 45+7., Larsen 45+1.

RK: van de Ven 38.

nogomet premier liga tottenham crystal palace

'Ko se v Newcastlu rodi otrok, takoj dobi dres in postane navijač'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
zadovoljna
Portal
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Vlada podaljšala shemo skrajšanega delovnega časa
Vlada podaljšala shemo skrajšanega delovnega časa
moskisvet
Portal
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Kviz za prave F1 navdušence
Kviz za prave F1 navdušence
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Seznam inavazivnih tujerodnih okrasnih rastlin
Seznam inavazivnih tujerodnih okrasnih rastlin
okusno
Portal
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
voyo
Portal
Tom Clancy: Brez obžalovanja
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551