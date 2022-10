Tottenham po zmagi nad Evertonom ostaja tik pod vrhom

Danes so bili na sporedu še tri tekme. Leicester in Crystal Palace sta se razšla brez golov, domačim, ki ostajajo le pri eni zmagi v sezoni, je bilo to dovolj, da so prepustili zadnje mesto Nottingham Forestu. Ta ima sicer isto število točk, a slabšo gol razliko. Forest je tokrat z 0:1 izgubil v Wolverhamptonu, domači so gol dosegli iz enajstmetrovke, enako priložnost so imeli pozneje tudi gosti, a je niso izkoristili.

V še enem derbiju začelja sta Fulham in Bournemouth igrala 2:2. Gostje so dvakrat vodili, domači dvakrat izenačili, drugič po najstrožji kazni, ki jo je v zadetek spremenil Srb Aleksandar Mitrović.