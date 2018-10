Tottenham podaljšal pogodbo še z enim ključnim igralcem

Dele Alli je podaljšal pogodbo s Tottenhamom do leta 2024, so sporočili iz kluba. Angleški nogometni reprezentant v vrstah londonskega kluba je sicer eden od ključnih posameznikov kluba, ki so podaljšali zvestobo, tako kot napadalec Harry Kane in trener Mauricio Pochettino.

Dele Alli FOTO: AP Tottenham je sinoči v derbiju Premier League na Wembleyju doživel poraz proti Manchester Cityju (0.1). Londončani so po desetih krogih elitne angleške lige na petem mestu, za vodilnim Manchester Cityjem zaostajajo pet točk. Dvaindvajsetletni Dele Allise je v zadnjih sezonah razvil v enega ključnih vezistov v angleški ligi, na 153 tekmah je za Tottenham dosegel 48 zadetkov. Tottenham v poletnem prestopnem roku ni pripeljal nobene okrepitve, je pa podaljšal pogodbe z nekaj nosilci igre, kot so Harry Kane, Davinson Sanchez, Erik Lamela in Son Heung-min. Prav tako je pred tem pogodbo podaljšal tudi trener Mauricio Pochettino, in sicer do leta 2023.