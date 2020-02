Tottenham porazil City: sanjski debi Bergwijna

Derbi 25. kroga angleškega prvenstva med Tottenhamom in Manchester Cityjem so zaznamovale odločitve VAR in niz zapravljenih priložnosti sinje-modrih v prvem polčasu. Spursi so v drugem polčasu na krilih Stevena Bergwijna in Sona Heung-Mina prišli do treh točk (2:0).

Varovanci Pepa Guardiole so tokrat gostovali pri Tottenhamu, na gostovanju polnem odločitev VAR in zapravljenih priložnosti, pa ni manjkalo niti zgrešene enajstmetrovke in rdečega kartona.

Guardiola je v minulih dveh sezonah sinje-modre popeljal do dveh zaporednih naslovov angleškega prvaka. FOTO: AP

Že sam začetek tekme je bil izjemno dinamičen, priložnosti so se vrstile, najbolj vroče je bilo pred vrati Huga Llorisa, kjer so sinje-modri že v uvodnih minutah želeli priti do vodstva. V 13. minuti se je dogajanje na zelenici ustavilo, Raheem Sterling je grdo startal na žogo in pri tem na tla pospravil Dele Allija. Domači navijači so zahtevali rdeč karton, vendar jih sodnik po posredovanju VAR ni uslišal. TEKMA

Guardiolina četa je bila dominantnejša, tako je napako Davinsona Sancheza v obrambi izkoristil Sergio Aguero, obetavno streljal na vrata, vendar zatresel le vratnico. Nekaj minut kasneje je bil Argentinec spet glavni akter na zelenici. Serge Aurier je zamudil pri izbijanju žoge in skušal napako popraviti, pri tem je padel Aguero, zaradi česar so gostje zahtevali enajstmetrovko. Dve minuti kasneje so jo tudi dobili. Sodnik je po ogledu VAR pokazal na belo točko. Na štiri oči z Llorisom se je znašelIlkay Gundogan, vendar ni upravičil zaupanja soigralcev, saj je Francoz njegov strel odbil, na odbito žogo je stekel Sterling, Lloris ga je pri tem podrl na tla. Sodnik se je pri presoji spet zatekel k VAR, vendar sinje-modra želja po novi enajstmetrovki ni bila uslišana.

Oleksandr Zinchenko je v 60. minuti po drugem rumenem kartonu moral oditi v slačilnico. FOTO: AP