Tottenham povozil Lisjake v Londonu in ostaja v boju za Ligo Evropo

Tottenham je povedel že v šesti minuti, ko je imel tudi precej sreče. Po hitrem protinapadu čete Joseja Mourinha je praktično vse delo opravil Heung-Min Son, ki je z žogo v kazenski prostor Leicestra pritekel skorajda s sredine igrišča. Po strelu Južnokorejca z desnico se je žoga nesrečno odbila od 22-letnega branilca Jamesa Justinain presenetila vratarja Kasperja Schmeichla. Lisjaki, ki se še borijo za vstopnico Lige prvakov za prihodnjo sezono, so nov šok doživeli v 37. minuti, ko je 's prve' z levico udaril danes izjemno razpoloženiHarry Kane. Najprej je lepo ušel obrambi Lisjakov, nato pa z mojstrskim strelom zadel malo mrežico gola Leicestra. Kane je vnovič pičil le tri minute pozneje, ko je z mojstrskim strelom z desnico z leve strani znova 'pozdravil' malo mrežico vratarja Schmeichla.

V drugem polčasu sta mreži mirovali, Leicester je imel priložnost s prostega strelaDemaraia Grayain po strelu z razdalje Kelechija Iheanacha, a je obakrat bil 'priseben' vratar domačihHugo Lloris. Tottenham je tako vknjižil zelo pomembno zmago v boju za šesto mesto, ki še vodi v evropska tekmovanja, za Leicester pa ta poraz v boju za Ligo prvakov ne bo tako zelo usoden, saj bo v zadnjem krogu gostil zasedbo Manchester Uniteda, kjer bo še lahko rešil igranje v Ligi prvakov. Tottenham nadaljuje z odličnimi predstavami v pokoronskem obdobju, saj je to zanj bila še peta zmaga, ob tem pa so Spursi zbrali še dva remija in le en poraz. Povsem drugače gre Leicestru, za katerega je to v pokoronskem obdobju četrti poraz (od tega en v pokalu), zmagali pa so le dvakrat, trikrat pa so remizirali.

Premier League, 37. krog:

Tottenham- Leicester City3:0 (3:0)

Justin 6./ag, Kane 37., 40.

Bournemouth - Southampton 0:2 (0:1)

Ings 14., Adams 90+8.