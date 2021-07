Tottenham predstavil novega trenerja: Spurse prevzel Nuno Espirito Santo

Jose Mourinho je nogo dobil aprila letos, Ryan Mason pa je ekipo vodil do konca sezone. 47-letni Espirito Santo je z Londončani podpisal pogodbo do konca sezone 2022/23. "Ko imaš na voljo kakovostne in nadarjene nogometaše, si želiš navdušiti navijače," je sprva dejal Portugalec.

"Počaščen sem, da sem tukaj. Vesel sem in komaj čakam, da poprimem za delo. Ne moremo izgubljati veliko časa, saj se priprave na prihajajočo sezono začenjajo že čez nekaj dni," je še dodal Espirito Santo.