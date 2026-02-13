Tottenham presenetil z izbiro novega trenerja, krizo bo reševal Hrvat

Tottenham naj bi ustno dosegel dogovor o imenovanju Igorja Tudorja za začasnega glavnega trenerja do konca sezone. Klub se je po sredini razrešitvi Thomasa Franka odločil za začasno rešitev, pri čemer je nekdanjega hrvaškega reprezentanta izbral kot prvega kandidata.

Igor Tudor FOTO: Profimedia

Nekdanji trener Juventusa, Marseilla in Galatasarayja bo pogodbo podpisal do poletja, brez možnosti podaljšanja. Naslednja tekma Tottenhama, potencialno Tudorjev debi, bo na sporedu 22. februarja proti velikemu rivalu Arsenalu. Tudor je bil oktobra po sedmih mesecih odpuščen pri Juventusu, ko je bila ekipa iz Torina osma v italijanski Serie A. Odpoved je sledila nizu osmih tekem brez zmage.

Kot igralec je v devetih letih za Juventus zbral 174 nastopov in osvojil dva naslova državnega prvaka (2002, 2003). Trenersko pot je začel leta 2013 pri hrvaškem Hajduku iz Splita. Nato je vodil PAOK, Karabükspor, Galatasaray in Udinese, preden se je leta 2020 vrnil v torinski klub kot član strokovnega štaba Andree Pirla. Po odhodu ob koncu tiste sezone je treniral Hellas Verono, Marseille in Lazio.

Frank je klub zapustil po osmih mesecih, njegova zadnja tekma je bil torkov domači poraz z 1:2 proti Newcastlu. Frank je na klop Londončanov sedel junija s triletno pogodbo kot naslednik odpuščenega Angea Postecoglouja. V 38 tekmah na klopi je dosegel 13 zmag in 15 porazov.

Thomas Frank FOTO: AP

Danec je Tottenham zapustil po nizu osmih ligaških tekem brez zmage, ob le dveh zmagah na zadnjih 17 tekmah, zaradi česar je ekipa zdrsnila na 16. mesto, pet točk nad območjem izpada. Kljub temu so se Londončani neposredno uvrstili v osmino finala Lige prvakov, potem ko so ligaški del tekmovanja končali na četrtem mestu.

Vitor Pereira medtem prevzel mesto glavnega trenerja pri Forestu

Forest je po sredinem remiju brez zadetkov proti Wolverhamptonu, ki zaseda dno lestvice, odpustil Seana Dychea, in to po manj kot štirih mesecih vodenja. Dyche je bil že tretji trener, ki ga je Forest oziroma impulzivni lastnik Evangelos Marinakis odpustil v tej sezoni, po predhodnih menjavah Nuna Espírita Santa in Postecoglouja, pogodbo pa je imel sklenjeno do leta 2027.

Sean Dyche FOTO: AP

Forest je 54-letnika izbral kot zamenjavo za Postecoglouja oktobra, ko je bila ekipa na 18. mestu, potem ko so stopili v stik tudi z nekdanjim trenerjem Manchester Cityja in italijanske reprezentance Robertom Mancinijem ter razmišljali o pristopu k Fulhamovemu trenerju Marcu Silvi. Dycheu ni uspelo oddaljiti Foresta od nevarnega območja. Ekipa je tri točke nad mestom, ki vodi v izpad, ob le treh zmagah na zadnjih 13 tekmah v vseh tekmovanjih.

Vitor Pereira FOTO: AP

Pri Forestu so se zdaj odločili za nekdanjega trenerja Wolvesov Vitorja Pereiro. Portugalec je Wolvese prevzel decembra 2024 ter z izboljšanimi rezultati klub rešil pred izpadom. Novembra je bil odpuščen, potem ko ekipa ni dobila nobene od prvih desetih ligaških tekem nove sezone. Forest čaka tekma dodatnih kvalifikacij za Evropsko ligo proti Fenerbahčeju, ki bo na sporedu v četrtek.