Nogometaši Tottenhama so v 28. krogu Premier League remizirali pri zadnjeuvrščenem Southamptonu (3:3), čeprav so do 78. minute vodili z dvema goloma prednosti. Aston Villa je premagala Bournemouth (3:0), Leeds United pa je bil na gostovanju boljši od Wolverhamptona s 4:2.

