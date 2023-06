Tottenham pripeljal novega trenerja

Potem, ko je v mesecu marcu v roku enega tedna Tottenham Hotspur izpadel tako iz ligaškega pokala kot tudi iz Lige prvakov, je postalo jasno, da so italijanskemu strokovnjaku Antoniu Conteju na klopi Spursov šteti dnevi. Konec marca sta po medsebojnem dogovoru klub in trener prekinila pogodbo, s tem pa so se začela namigovanja o tem, kdo bo Italijana nasledil na vročem stolčku kluba iz angleške prestolnice. Sezono za pozabo, ki jo je Tottenham zaključil na 8. mestu, je v vlogi začasnega trenerja do konca odvodil Ryan Mason, ki se je v enaki vlogi vpisal v zgodovino leta 2021, ko je pri 29 letih postal najmlajši trener v zgodovini Premier lige.

V preteklih tednih so se v pogovorih o naslednjem trenerju med drugim omenjali Brendan Rodgers, Luis Enrique in Julian Nagelsmann, predsednik kluba Daniel Levy pa je omenjeno vlogo zaupal novopečenemu škotskemu prvaku. "Ange v klub prinaša pozitivno mentaliteto ter hiter in napadalen slog igre. Ima veliko izkušenj z razvojem igralcev ter razumevanjem pomembnosti povezave med akademijo in prvim moštvom. Navdušeni smo, da se nam je pridružil pred začetkom priprav na novo sezono," je ob podpisu štiriletne pogodbe z Postecogloujem povedal Levy.

Postecoglou je svojo igralsko kariero preživel v Avstraliji, kjer je zbral tudi štiri nastope v dresu reprezentance. Trenersko kariero je začel leta 1996 v svojem matičnem klubu v Melbournu, kasneje pa se je preizkusil še v Grčiji, na Japonskem in na klopi avstralske reprezentance. Leta 2021 se je preselil na Škotsko, kjer je prevzel vodenje Celtica, s katerim je v dveh sezonah osvojil pet lovorik. Zdaj ga na klopi Spursov čaka težka naloga, saj navijači londonskega velikana na odmevnejšo trofejo čakajo že od leta 2008.