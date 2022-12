Tottenham se je izvlekel in pri Brentfordu prišel do vsaj točke

"Svojo državo si pustil na cedilu," so navijači Brentforda vzklikali Harryju Kaneu in ga s tem spomnili na zapravljeno enajstmetrovko v četrtfinalu SP proti Franciji. Kapetan Tottenhama jim je vrnil z zadetkom.

Brentford je bil dolgo na odlični poti do prve zmage proti Tottenhamu po davnem letu 1948, za domače sta zadela Vitaly Janelt in prvi napadalec Ivan Toney, a so se Spursi uspeli rešiti poraza z dvema zadetkoma v razmaku šestih minut sredi drugega polčasa. Harry Kane je znižal z glavo po predložku Clementa Lengleta, nakar je Pierre-Emile Hojbjerg z natančnim zaključkom v 71. minuti poskrbel za delitev točk.

Že omenjeni Toney je dosegel že svoj 11. zadetek sezone in je igral prvič, odkar je angleška nogometna zveza (FA) proti njemu odprla disciplinski postopek. Očita mu kar 262 prestopkov, povezanih s športnimi stavami. Da se odzove na obtožbe, ima čas do 4. januarja. Če njegov zagovor ne bo uspešen, je zelo verjetno, da ga dlje časa ne bomo videli na angleških premierligaških zelenicah.