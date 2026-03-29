Nogomet

Tottenham se je po sedmih tekmah poslovil od Tudorja

London, 29. 03. 2026 16.55 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Igor Tudor

Tottenham je eden od šestih klubov, ki še nikoli niso izpadli iz Premier lige. Trenutno so le točko nad cono izpada, zaenkrat pa še ni jasno, komu bodo vodilni možje zaupali nalogo obstanka med elito. Vsekakor to ne bo Igor Tudor, od katerega so se po mesecu in pol rezultatsko katastrofalnega sodelovanja poslovili.

Na klopi Tottenhama je sezono začel Thomas Frank, ki je v prvenstvu klub vodil na 26 tekmah. V tem obdobju so aktualni prvaki Lige Evropa osvojili 29 točk in v Premier ligi zasedali 16. mesto. Slabi rezultati so Danca odnesli, na klopi Tottenhama pa ga je nasledil hrvaški trener Igor Tudor.

Ta je v prvenstvu vknjižil štiri poraze in remi, v Ligi prvakov pa izpadel proti Atletico Madridu. Med angleško elito je Tottenham pod njegovo taktirko padel na 17. mesto in ima le točko več od West Hama, ki se nahaja v coni izpada. Kdo bo naslednji trener Spursov, za zdaj še ni znano.

nogomet tottenham igor tudor

