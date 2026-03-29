Tottenham se je po sedmih tekmah poslovil od Tudorja

Na klopi Tottenhama je sezono začel Thomas Frank , ki je v prvenstvu klub vodil na 26 tekmah. V tem obdobju so aktualni prvaki Lige Evropa osvojili 29 točk in v Premier ligi zasedali 16. mesto. Slabi rezultati so Danca odnesli, na klopi Tottenhama pa ga je nasledil hrvaški trener Igor Tudor .

Ta je v prvenstvu vknjižil štiri poraze in remi, v Ligi prvakov pa izpadel proti Atletico Madridu. Med angleško elito je Tottenham pod njegovo taktirko padel na 17. mesto in ima le točko več od West Hama, ki se nahaja v coni izpada. Kdo bo naslednji trener Spursov, za zdaj še ni znano.