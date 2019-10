Tottenham še kar neprepričljiv, novi zmagi Leicestra in Chelseaja

Tottenham je dno katastrofalne forme najbrž že doživel z bolečim porazom v Ligi prvakov, ko jih je na njihovem stadionu s kar 7:2 ugnal Bayern. Sledil je še visok poraz na gostovanju v Brightonu (0:3), tako da bo tudi točka proti Watfordu vsekakor dobrodošla. Sploh če vemo, da so gostje, ki sicer zasedajo zadnje mesto v tej sezoni in zmage še nimajo, vodili z 1:0 vse od šeste minute, ko je zadel Abdoulaye Doucoure. Za izenačenje je v zaključku tekme, natančneje v 86. minuti tekme, je zadel Dele Alli.

Precej bolje kot Tottenhamu pa gre Leicester Cityju. Ta je z novo zmago – tokrat so lisjaki doma z 2:1 (zadela sta Jamie Vardy, to je bil zanj še šesti gol sezone, in Youri Tielemans) odpravili Burnley – in vpisali še 17. točko sezone, s čimer ostajajo med prvimi tremi ekipami lige. Z enakim točkovnim izkupičkom se lahko pohvalijo tudi nogometaši Chelseaja, ki jim v tej sezoni poveljuje nekdanji nogometaš Frank Lampard. Tokrat je mladi strokovnjak ugnal precej bolj izkušenega Steva Bruca na klopi Newcastla (1:0). Edini zadetek na tekmi je za modre na Stamford Bridgu zabil levi bočni branilec Marcos Alonso.

Izidi:

Tottenham - Watford 1:1 (0:1)

Leicester City - Burnley 2:1 (1:1)

Chelsea- Newcastle1:0 (0:0)

