Spursi v težavah: Angleška banka posodila skoraj 200 milijonov evrov

Iz vrst Tottenhama, ki je v zadnjih letih večino denarja potrošil za izgradnjo enega najmodernejših stadionov na svetu, so sporočili, da za obdobje do junija 2021 zaradi pandemije novega koronavirusa pričakujejo več kot 200 milijonov funtov (222,7 milijona evrov) izgube. Spursi so seveda poleg zaslužka, ko gre za prodajo vstopnic, ostali tudi brez še nekaterih odmevnih nenogometnih dogodkov, ki bi jih moral gostiti njihov novi dom. Tega so zgradili tudi v pričakovanju tekem najmočnejše lige ameriškega nogometa, NFL, medtem ko bi morali na severu britanske prestolnice gostiti tudi boksarski dvoboj svetovnega prvaka Anthonyja Joshue. Spursi so sporočili, da je njihova prošnja za kredit ustrezala vsem predpisom in da omenjenega posojila ne bodo uporabili za kupovanje nogometašev.

"Že 18. marca sem rekel, da je bilo v vseh mojih 20 letih v klubu na poti veliko ovir, a nikoli tako visokih," je v izjavi za javnost zapisal predsednik Daniel Levy. "Pandemija covid-19 se je izkazala za najresnejšo od vseh. Zdaj je ključnega pomena, da vsi delamo skupaj – znanstveniki, tehnologi, vlada in sektor za velike dogodke – in najdemo varen način, na katerega bi lahko vrnili gledalce nazaj k športu in prizoriščem za zabavo,"je dodal Levy.

Izgradnja novega stadiona naj bi Tottenham stala milijardo funtov (1.113.665 evrov), gostiti pa bi morala tudi tekme v ragbiju. Zaposleni pri Tottenhamu so se sicer med prvimi začeli seliti na čakanje, a je bil klub takrat na udaru glasnih kritik, ker je zaprosil za državno pomoč. Otoški mediji so poročali, da je poskušalo vodstvo kluba znižati odpravnino celo odstavljenemu trenerju Mauriciu Pochettinu. Klub, ki ga je po koncu sodelovanja s Pochettinom odmevno prevzel nekdanji trener londonskega rivala Chelseaja Jose Mourinho, je v težavah tudi zaradi slabih predstav v prvenstvu, saj mu ob že potrjenem slovesu od Lige prvakov grozi, da bo ostal brez vozovnice za najelitnejše evropsko tekmovanje v sezoni 2020/21, kar bi predstavljalo nov hud udarec za klubsko blagajno.