Tottenham slavil v Hoffenheimu, Alkmaar presenetil Romo

Tako Hoffenheimu, kot tudi Tottenhamu v letošnji sezoni ne gre po načrtih. Nemci so po polovici sezone v Bundesligi tik nad cono izpada, Londončani pa so med angleško elito na skromnem 15. mestu. Za Hoffenheim je zaskrbljujoča situacija tudi v drugorazrednem evropskem tekmovanju, kjer po novem porazu ostajajo pri šestih točkah in imajo tako malo možnosti za preboj na mesta, ki vodijo v play-off za osmino finala. Tottenham je v tem tekmovanju s četrto zmago zdaj pri 14 točkah in bo skorajda zagotovo končal med osmerico, ki se bo neposredno uvrstila med 16 najboljših ekip.

Spursi so na gostovanju v Nemčiji povedli že po treh minutah, ko je v polno meril James Maddison. Slednji je v 22. minuti asistiral kapetanu Heung-min Sonu, ki je z veliko sreče podvojil prednost gostov. Za veselje na stadionu je v 68. minuti poskrbel Anton Stach, a je nekaj minut kasneje Son s svojim drugim zadetkom ponovno povišal prednost Tottenhama. V zaključku tekme je zabil še rezervist David Mokwa Ntusu, domačim pa je zmanjkalo časa, da bi prišli do izenačenja.