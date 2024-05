Tottenham v boj za Ligo prvakov brez Wernerja, Udogieja in Daviesa

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Timo Werner, ki za Londončane nastopa kot posojen nogometaš nemškega Red Bull Leipziga, si je na severno-londonskem derbiju z Arsenalom poškodoval stegensko mišico. Tottenham je tekmo izgubil z 2:3, Nemec pa je moral igrišče zapustiti že v 31. minuti.

"Žal ne kaže dobro. Ima težavo s stegensko mišico in v teh dveh tednih in pol do konca sezone ne bo nared," je stanje nekdanjega člana mestnega rivala Chelseaja pojasnil Avstralec na klopi Tottenhama Ange Postecoglou.

Pri Spursih je poškodovan tudi Ben Davies, ki sicer v letošnjem koledarskem letu ne dobiva toliko priložnosti kot pred tem. Branilec iz Walesa ima težave z mečno mišico. "Tudi on ne bo več igral v tej sezoni," je jasno povedal avstralski strateg.