Tottenham v 'nori' končnici z dvema zadetkoma v zadnjih sekundah do zmage

Nasploh so lahko gledalci v Leicestru uživali v nogometni predstavi, lepe akcije so se vrstile ena za drugo. Tottenham je bil v prvem polčasu veliko boljši tekmec, pripravil si je številne lepe priložnosti, zadel okvir vrat, zunanji del mreže, dvakrat so domači zadetek rešili z golove črte, nekajkrat se je izkazal tudi vratar domačih Kasper Schmeichel .

Kazen za zgrešene priložnosti je prišla v 24. minuti, ko je Patson Daka izkoristil napako gostujoče obrambe in svojo ekipo popeljal v vodstvo. V 38. minuti pa je Harry Kane vendarle izkoristil eno od priložnosti gostov, po protinapadu je vse opravil sam. Do odmora je imel angleški reprezentant še eno lepo priložnost, vendar je streljal čez gol.

V drugem delu je bila igra bolj enakovredna, priložnosti pa manj. Ko je James Maddison v 76. minuti zatresel mrežo vratarja Huga Llorisa, je bilo videti, da bodo zapravljene priložnosti Tottenhama kaznovane tudi z izgubo točk, toda nato je v zadnjih sekundah Nizozemec Steven Bergwijn izkoristil dve napaki domače obrambe in poskrbel za neverjeten preobrat.

Zaostalo tekmo 17. kroga sta odigrala tudi Brentford in Manchester United. Potem ko se je prvi del končal brez golov, so nato favoriti iz Manchestra dosegli tri, strelci so bili Anthony Elanga, Mason Greenwood in Marcus Rashford, domači pa so ob koncu izid samo kozmetično popravili na 1:3.

Angleško državno prvenstvo, zaostali tekmi 17. kroga, izida:

Leicester City - Tottenham 2:3 (1:1)

Daka 24., Maddison 76.; Kane 38., Bregwijn 95., 97.



Brentford - Manchester United 1:3 (0:0)

Toney 85.; Elanga 55., Greenwood 62., Rashford 77.