Tottenham vodil do 91. minute, nato pa ostal praznih rok

Nogometaši Tottenhama so v 12. krogu angleškega prvenstva v gosteh izgubili proti Wolverhamptonu z 1:2 in zamudili vsaj začasen skok na vrh razpredelnice. V nedeljo bo na sporedu derbi kroga med desetouvrščenim Chelseajem in vodilnim Manchester Cityem.

Meščani vodijo na lestvici s 27 točkami, po drugem zaporednem porazu je Tottenham ostal pri 26 točkah. S tekmo manj s 24 točkami sledita Liverpool in Arsenal, Aston Villa je pri 22, Newcastle pa pri 20 točkah. Varovanci Angea Postecogluja, ki so v ponedeljek v razburljivem obračunu prvič v sezoni priznali premoč tekmecu (Chelsea, 1:4), so 12. krog odprli z zadetkom Brennana Johnsona v tretji minuti. Domači so imeli sicer v nadaljevanju več od igre, a je zaradi rdečih kartonov in poškodb okrnjena zasedba Tottenhama uspešno kljubovala napadom vse do sodnikovega dodatka drugega polčasa. Takrat je na sceno stopil rezervist Pablo Sarabia. V igro je vstopil v 87. minuti, nato pa podaji Matheusa Cunha z volejem izenačil v 91. minuti. Zatem je prispeval še podajo ob zmagovitem zadetku Maria Lemine v 97. minuti. Angleško prvenstvo, 12. krog, izid:

Wolverhampton - Tottenham 2:1 (0:1)