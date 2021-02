Povratnik Kane z golom prekinil post Spursov

Harry Kane (na fotografiji v sredini) in Son Heung-min (desno) sta prinesla zmago Spursom.

Harryju Kanu se je med strelci na obračunu v Londonu pridružil še napadalni kolega Son Heung-Min. Kane je izpustil zadnji tekmi Tottenhama, ki je izgubil tako proti Brightonu kot tudi na derbiju s Chelseajem, Jose Mourinhopa je kapetana presenetljivo uvrstil v prvo postavo že za obračun z Birminghamčani. Domači so prevladovali v posesti od začetka tekme, Kane pa je bil blizu vodilnemu zadetku v 15. minuti, ko je zadel prečko. Samu Johnstonu je nevarno zapretil še enkrat, a za las zgrešil cilj, nato pa je Johnstone z izvrstno obrambo moral ustaviti Sergea Aurierja.

Tik pred polčasom bi lahko ekipa nekdanjega angleškega selektorja Sama Allardyceacelo nepričakovano povedla, a je bil Hugo Llorisna mestu po strelu Mbayeja Diagnejaz neposredne bližine. V 54. minuti je belim le uspelo načeti gostujočo mrežo, ko je Kana v kazenskem prostoru našel Pierre-Emile Hoejbjerg. Kane je zdaj z Bobbyjem Smithom drugi najboljši strelec v zgodovini kluba (208), s Smithom gleda v hrbet le še Jimmyju Greavesu.

Son je za končnih 2:0 zadel po hitrem protinapadu, ki ga je v 58. minuti pomagal začeti Lucas Moura. West Brom si je sicer zaslužil vsaj častni zadetek, a so sodniki s pomočjo sistema VAR posredovali kar dvakrat, ko je mrežo Spursov zatresel Diagne. Spursi so tako brez pretiranih pretresov uspeli zadržati vse tri točke in z njimi preskočili Chelsea na sedmem mestu, medtem ko WBA na 19. mestu čaka hud boj za nov "čudežni" obstanek.