Everton odpihnil Newcastle, West Ham presenetil Tottenham

Na obračunu v Liverpoolu, kjer sta se udarila Everton in Newcastle, sta mreži mirovali vse do 79. minute, ko je za prednost domačih poskrbel Dwight McNeil . Gostje, ki so pred tekmo veljali za favorite, so po zaostanku ostali v šoku, nogometaši Evertona pa so to z veseljem izkoristili. V 86. minuti je prednost domačinov povišal Abdoulaye Doucoure , češnjo pa je na vrh torte pa je deset minut kasneje postavil Beto . Everton je s prepričljivo zmago skočil iz cone izpada, Newcastle pa po porazu ostaja na sedmem mestu.

Londonski derbi se je začel v znamenju Spursov, ki so imeli v uvodnih desetih minutah kar 92 odstotno posest. Prevlado na terenu so kronali v 11. minuti, ko je Pedro Porro po izvedbi kota v kazenskem prostoru našel Christiana Romera, ki je z nebeškim skokom žogo z glavo preusmeril za hrbet Lukasza Fabianskega. Varovanci Angeja Postecoglouja so tudi v nadaljevanju prvega polčasa vladali na domači zelenici in prihajali do obetavnih priložnosti, do povišanja prednosti pa niso uspeli priti. Najbližje drugemu zadetku so bili v izdihljajih prvega polčasa, ko je avtogol branilca gostov Kurta Zoume preprečila vratnica.

Drugi polčas se je otvoril po željah gostov, ki so v 52. minuti iz ničesar poravnali izid. Po strelu Mohameda Kudusa se je žoga od Romera odbila v Bena Daviesa, od slednjega pa pred noge Jarroda Bowena, ki je brez težav premagal Guglielma Vicaria. Domačini so v nadaljevanju še naprej zapravljali priložnosti, gostje pa so jih kaznovali v 74. minuti, ko je po zmedi v domači obrambi žogo v prazen gol porinil James Ward-Prowse. Tottenham je v končnici tekme nestrpno iskal izenačujoči zadetek, gostje pa so zaklenili svoja vrata in prišli do nepričakovane zmage.