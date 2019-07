Harry Kane s spektakularnim golom s polovice igrišča zapečatil usodo Juventusa

Tekma

"Najverjetneje je to najlepši zadetek v moji karieri. Videl sem, da je vratar večkrat šel iz vrat, zato sem razmišljal, da bom poskusil, če bom imel priložnost. Pri golu pa sem videl, da je vratar daleč stran od gol črte, sprožil in na srečo zadel," se je po tekmi smejalo Harryju Kaneu. Ta je s strelom s skorajda sredine igrišča presenetil poljskega vratarja Wojciecha Szczesnyja in globoko v sodnikovem podaljšku poskrbel za zmago (in potezo tekme) Tottenhama s 3:2.