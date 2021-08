Tottenham z golom Sona in tretjo zmago na vrh ligaške lestvice

Nogometaši Tottenhama so v tretjem krogu Premier League zabeležili še tretjo ligaško zmago sezone. Z 1:0 so na domačem stadionu premagali zasedbo Watforda in tako skočili na sam vrh Premier League.

icon-expand Heung Min Son je po derbiju proti Manchster Cityju odločil tudi tekmo proti Watfordu FOTO: AP Edini zadetek na tekmi je padel v 42. minuti tekme, ko je Heung-Min Son presenetil gostujočega vratarja Daniela Bachmana. Južnokorejec je podajal z leve strani v kazenski prostor, žoge se ni nihče dotaknil, od travnate površine se je nato odbila za hrbet Bachmanna. Tottenham je v nadaljevanju tekme nadziral dogajanje na igrišču, a Spursom ob kar osmih strelih v okvir vrat ni uspelo več zatresti mreže Watforda. Tottenham – v tej sezoni ga vodi portugalski trener Nuno Espirito Santo – je tako še tretjo tekmo sezone dobil z rezultatom 1:0, kar trenutno zadostuje za sam vrh ligaške lestvice. Nobeni drugi ekipi namreč ni uspelo dobiti uvodnih treh tekem letošnje sezone Premier League. Izid:

Tottenham – Watford 1:0 (1:0)

icon-link Statistika tekme Tottenham - Watford FOTO: Sofascore.com