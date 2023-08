Tottenham zavrnil novo ponudbo Bayerna za Harryja Kana

Tako poroča novinar The Athletica David Ornstein. Ponudba, ki so jo Bavarci poslali Londončanom, naj bi bila zadnja. Bayern je prvotno celo zahteval, da Tottenham nanjo odgovori do preteklega petka, a odgovor je očitno prispel šele v ponedeljek. Aktualni nemški prvaki kljub novi zavrnitvi še vedno niso obupali in pogajanja med kluboma naj bi se nadaljevala. Tottenham naj bi zahteval dodatnih 15 ali 20 milijonov evrov za igralca, čigar trenutna pogodba se bo iztekla prihodnje poletje. Bayern je Atletico Madridu leta 2019 odštel rekordnih 80 milijonov evrov za branilca Lucasa Hernandeza in morebiten prestop Kana bi zagotovo postavil nov klubski rekord.