Tottenham zlahka opravil z zadnjo ekipo lige, krasen gol Ndombeleja

Nogometaši Tottenhama so upravičili vlogo favorita na gostovanju v Sheffieldu. Sheffield United ima za seboj katastrofalen uvod v sezono, saj je (in ostaja) pri vsega petih točkah. Večino dela so varovanci portugalskega trenerja Joseja Mourinha opravili že v prvem polčasu, ko sta se pod zadetke podpisala Serge Aurier in Harry Kane. Angleški napadalec se je z dvanajstim golom sezone izenačil s klubskim soigralcem Heung-Min Sonom, ki se je tokrat v prvem polčasu izkazal s podajo Aurierju. V drugem polčasu je najprej rezultat znižal David McGoldrick, nato pa je za najlepši gol tekme v 62. minuti poskrbel Tanguy Ndombele. Ta je iz težkega položaja z leve strani z desnico nepričakovano lobal domačega vratarja Aarona Ramsdalain se podpisal pod pravo mojstrovino za končno zmago Tottenhama s 3:1. Zadetek si lahko ogledate tukaj.

Premier League, izidi 19. kroga, nedeljske tekme:

Sheffield United - Tottenham 1:3 (0:2)

McGoldrick 59.; Aurier 5., Kane 40., Ndombele 62.