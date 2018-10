City z zmago na Wembleyju ponovno na vrh

Gostje iz Manchestraso osrednjo tekmo 10. kroga angleškega prvenstva začeli navdahnjeno in prvi nalet na Wembleyju že kronali z zadetkom. Po zmedi v domači obrambi je žoga prišla do Raheema Sterlinga, ki je podal v domačih pet metrov, kjer je bil pripravljen Alžirec Riyad Mahrez in aktualni prvaki so si s hitrim golom močno olajšali delo pred nadaljevanjem.Tottenhamje na igrišču, ki je bilo zaradi gostovanja lige NFL, pomerila sta se Jacksonville in Philadelphia, močno načeto, po prejetem zadetku deloval dokaj zmedeno in varovanci Pepa Guardiole bi lahko svoje vodstvo ob neodločnih gostiteljih hitro oplemenitili, a je bil nekajkrat priseben francoski vratar Hugo Lloris. Francoz je razpoloženemu Mahrezu še v prvem polčasu preprečil drugi gol na tekmi, ko je Alžirčev poskus odbil v okvir vrat. V drugem delu prvega polčasa so bili gostitelji sicer precej bolj podjetni, imeli kar nekaj izrazito obetavnih akcij pred vrati sinjemodrih, a niso bili dovolj natančni in odločni, tako da so nogometaši Manchester Cityja na odmor odnesli minimalno rezultatsko prednost.