Tottenham zapravil vodstvo s 3:0, West Ham izenačil v 94. minuti

Tottenham je kot kaže v odlični strelski formi, na prejšnji tekmi Premier League so kar s 6:1 porazili Manchester United, tudi tokrat so bili strelci razpoloženi. Večja težava je bila tokrat v obrambi, saj so dobili tri gole. Navijači so težko pričakali novico, da je bil Gareth Bale prvič v zasedbi, tokrat še na klopi za rezerve.

Začelo se je "eksplozivno", saj so v uvodnih 16 minutah padli trije goli. Takoj v prvi minuti je bil uspešen Son Heung-min(po podaji Kanea), naslednja dva je v razmiku nekaj minut dodal prvi golgeter ekipe Harry Kane, v osmi in 16. minuti. Mreži sta mirovali do konca polčasa in tudi v večjem delu drugega dela.

Kazalo, da bo dvoboj mirno minil, brez težav za Spurse, nato pa je postalo zanimivo v zaključku tekme. Fabian Balbuena je v 82. minuti dosegel gol za West Ham in znižanje izida na 3:1, le tri minute zatem pa je avtogol dosegel Davinson Sanchez. Gostje so začutili priložnost in kot je običajno, se je mreža zatresla še enkrat. V sodnikovem podaljšku je v 94. minuti Lanzini s pravo "bombo" zadel iz roba kazenskega prostora in izenačil na 3:3 za veliko točko West Hama in ogromno razočaranje v vrstah Tottenhama.