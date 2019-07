Tottenhamov 'črni niz' končan: Po 517 dneh kar dve novi imeni pri Londončanih

Tottenhamovi navijači si lahko oddahnejo. Šale, zbadljivke in neokusne pripombe, ki so jih na račun neodločnosti svojega kluba, ki je v nekaterih primerih šlo z roko v roki s tradicionalno skopostjo kluba, poslušali v zadnjem letu in pol, bodo zdaj končno potihnile. Tottenham je namreč oznanil ime svoje prve poletne okrepitve. To je talentirani krilni igralec Leedsa Jack Clarke , ki je Londončane stal 11 milijonov evrov, kot posojen igralec Tottenhama pa bo 18-letni Anglež tudi prihodnjo sezono igral v barvah Leedsa.

Pochettino je med vrsticami v preteklosti že namignil, da bo moral Tottenham močno okrepiti svoje vrste, če želijo, da bo njihov trener v prihodnje, je zdaj končno dobil, kar si je želel. "Ključnega pomena je, da se to poletje okrepimo. V zadnjih dveh prestopnih rokih nismo porabili nič, zato lahko letos pričakujemo, da bomo veliko trgovali," je bil pred prestopnim rokom optimističen Pochettino. Tottenham si je tako zagotovil igralca, ki bo zapolnil vrzel, ki je nastala po odhodu Mousse Dembeleja na Kitajsko, Tottenham pa so v lanski sezoni pestile mnoge poškodbe na položaju veznega igralca, saj so veliko število tekem izpustili Harry Winks, Victor Wanyama in Eric Dier.

Kako so v tem času trgovali ostali klubi "velike šesterice"?

Manchester City - 78 milijonov evrov

Pep Guardiola je v zadnjem letu in pol, morda presenetljivo, za okrepitve porabil le 78 milijonov evrov. Dobršen del, 69 milijonov evrov, je šlo Leicester Cityju ob prestopu Riyada Mahreza. Klub sta okrepila še Phillipe Sandler in Zack Steffen.

Liverpool - 180 milijonov evrov

Čeprav je bil prestop Nabyja Keitaja z RB Leipzigom dogovorjenem za leto vnaprej, se je zgodil znotraj zadnjega leta in pol, ko je Redse stal 60 milijonov evrov. Iz Stoka so "rešili" Xherdana Shaqirija, za katerega so plačali 15 milijonov evrov, iz Monaca pa se jim je za 45 milijonov evrov pridružil Fabinho. Ko so Romi za Alissona Beckerja plačali 60 milijonov evrov, kar je bil takrat rekordni prestop vratarja, in 2 milijona evrov za mladega nizozemskega branilca Seppa van der Berga, so skupaj zapravili skoraj 200 milijonov evrov.