Tottenhamu boj za napredovanje v Konferenčni ligi otežuje še koronavirus: 13 okuženih

V četrtek si boste lahko na Kanalu A in VOYO ogledali še zadnjo Murino tekmo v aktualni sezoni Konferenčne lige. Muraši gostujejo pri Vitesseju, prenos pa se prične ob 20.30.

Trener Tottenhama Antonio Conte je dodal, da število okuženih v ekipi raste iz dneva v dan in da gre za resno težavo. "Vse skupaj me zelo jezi, saj je stanje resno. Virus je nalezljiv in imamo velik izbruh," je tarnal na novinarski konferenci pred domačo tekmo z Rennesom.

Na omenjenem obračunu bo Contejeva – očitno dodobra zdesetkana – četa lovila napredovanje v izločilne boje Konferenčne lige. Na njihovo srečo si je nasprotnik iz Francije že zagotovil napredovanje in prvo mesto v skupini (to prinaša neposredno uvrstitev v osmino finala), vseeno pa bodo Spursi za miren spanec potrebovali zmago. A niti ta jim ne prinaša zanesljivega napredovanja v izločilne boje (drugo mesto pelje v 1/16 finala), saj bo veliko odvisno tudi od tega, kako se bo zaključila tekma med Vitessejem in Muro.