Totti pojasnil razloge za odhod: Raje bi umrl, to sem storil v dobro vseh

Točno 18 let po prvem in edinem državnem naslovu, ki ga je osvojil z Romo, je Francesco Tottioznanil, da zapušča italijanskega prvoligaša. "Il Capitano", ki je s trakom na roki vodil rimski klub v številne bitke vse do svoje upokojitve leta 2017, odhaja nezadovoljen nad sodelovanjem s predsednikom Jamesom Pallottoin njegovimi sodelavci, predvsem svetovalcem Francom Baldinijem.

ROMA

Totti je razloge za svoje nenadno slovo, klub mu je sicer ponujal mesto tehničnega direktorja, pojasnil v prostorih Italijanskega olimpijskega komiteja, kjer bi lahko nadaljeval svojo kariero funkcionarja.

Nikoli ni dobil priložnosti

"Danes sem predsedniku uradno poslal sporočilo, da zapuščam klub. Nikoli nisem dobil priložnosti delati na tehničnem področju, to pa je bila najprimernejša odločitev. Roma je najpomembnejša in edini cilj mora biti ljubezen do tega dresa. Dolgo sem premišljeval in se odločil za ta korak, čeprav ne samovoljno,"je vodilne može Rome napadel Totti.

Med navijači Rome je sicer stanje že nekaj časa "izredno", saj se je klub nedavno odrekel tudi Tottijevemu nasledniku Danieleju De Rossiju, ki je bil Rimljanom kot Totti zvest od začetka profesionalne kariere. Slovo De Rossija je povzročilo javne proteste, nič bolje pa se Pallotti in sodelavcem najbrž ne bo godilo po ponedeljkovih besedah Tottija, ki ni skoparil s kritikami in napovedal, da se bo na olimpijski stadion vrnil zgolj po korenitih spremembah pri vrhu.

'Američani želijo na vsak način odstraniti Rimljane iz kluba'

"Žalosten sem, a bom od daleč še naprej podpiral mojo ekipo. Zame je to kot 'se vidimo kasneje', ne morem si predstavljati Tottija izven Rome. V teh trenutkih bom šel po drugi poti, analiziral ponudbe, ki jih imam, a ko bo imel klub druge lastnike in se bodo slednji odločili zame, bom pripravljen,"je nadaljeval Totti.

"Vsi vedo, da so vodilni želeli, da se upokojim. Nato sem začel na direktorskem položaju s šestletno pogodbo, dali so mi veliko obljub in niso izpolnili niti ene. Ne bi moral še naprej delati s tistimi ljudmi, ki niso želeli, da bi kaj počel. Vse od prihoda Američanov želijo na vsak način odstraniti Rimljane iz kluba, na koncu jim je to uspelo," je še povedal in sklenil:

Baldini? Z njim nisem imel nikoli pravega odnosa in ga nikoli ne bom imel. Eden od naju je moral oditi in menil sem, da je bolje, da to storim jaz. Predsednik je predaleč, to škoduje ekipi. Ko pride predsednik, vsi dobro opravljajo svoje delo, če pa ga ni, vsak počne tisto, kar se mu zahoče. Roma je pomembnejša od vsega, zame je današnji dan tudi najbolj žalosten. Raje bi umrl, kot da bi zapustil ta klub, a v dobro vseh sem se odločil tako. Da bi se vrnil na stadion? Jasno, saj sem navijač! Morda kar na južno tribuno z De Rossijem, če ne bo igral kje drugje ..."