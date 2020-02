Totti v novi vlogi: svetoval bo mladim in iskal nove talente

Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Francesco Totti se je po koncu igralske kariere odločil zapluti v poslovne vode. Od leta 2017 upokojeni in legendarni napadalec Rome je ustanovil podjetji IT Scouting in CT10 za svetovanje in pomoč igralcem ter klubom, poleg tega pa bo 43-letni Totti opravljal še ogledniške nogometne storitve.

Totti (v sredini) med obračunom z Real Madridom v Ligi prvakov. FOTO: AP "Začenja se nova pustolovščina v mojem življenju," je v zvezi s tem zapisal Francesco Totti, ki je za Romo igral med letoma 1992 in 2017. V svoji 25-letni poklicni karieri je bil zvest le Romi, z njo je osvojil scudetto v sezoni 2000/01. Za "giallorosse" je odigral 619 tekem in dosegel 250 golov, lani pa zapustil direktorski položaj v klubu in javno obtožil lastnika Jamesa Pallotto, da ga s sodelavci ni dovolj aktivno vključil v ustroj kluba. Za italijansko reprezentanco je med letoma 1998 in 2006 odigral 58 tekem in dosegel devet golov ter z njo slavil na svetovnem prvenstvu v Nemčiji 2006.