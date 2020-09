Tottijev glas jo je zbudil iz kome: Če bi vedel, bi ji pomagal že prej

"Ilenia, ne predaj se, uspelo ti bo! Vsi smo s tabo," je v posnetku, ki so ga Ilenii Matilli v bolnišnici večkrat predvajali, ponesrečeni nogometašici sporočil Francesco Totti . Športni časnik Corriere dello Sport je poročal, da so besede idola številnih privržencev rimskega velikana v 19-letnici nemudoma nekaj "prebudile", saj so zaznali povišan srčni utrip, po kar 270 dneh v komi pa se je počasi začela prebujati. Žal je življenje v decembrski prometni nesreči izgubila njena prijateljica Martina, s katero sta trčili v drevo.

'Njene oči so spet polne svetlobe in sreče'

"Tvoj fantastičen glas je skupaj s strastjo in ljubeznijo, ki jo je Ilenia vedno čutila do Rome, pomagal pri njenem prebujanju, pomagal si, da se ji je povrnil njen nalezljivi smeh in da smo lahko spet videli, kako so njene oči polne svetlobe in sreče," je po poročanju dnevnika Ole sporočila družina nogometašice, njen oče pa je na obisk seveda povabil tudi upokojeno legendo italijanskega nogometa: "Dragi Francesco, kaj še čakamo? Čakamo na to, da bi te videli, Ilenia te pričakuje."

Po štirih dneh se je Totti res pojavil v njeni sobi. Oče je srečanje z enim najslavnejših Rimljanov opisal kot "spontano", in da ga je vse skupaj spominjalo na pogovor z bratom. "Tega nikoli ne bomo pozabili," je Corriere dello Sport prenesel besede presrečnega očeta.

Totti: Če bi vedel, bi ji pomagal že prej

"Objela sva se, Ilenia je jokala in oba sva bila ganjena. Da se je zbudila zaradi mene? Vesel sem, če bi vedel za to, bi ji pomagal že prej. Spet se bova srečala, ko bo zapustila bolnišnico," je po odhodu z rimske poliklinike povedal Totti.

"Upajmo, da ji bo ta obisk pomagal, ker je pred njo še dolga pot. Francesco nam je obljubil, da bomo šli skupaj na večerjo, ko bo Ilenia spet začela hoditi,"pa je povedala mama 19-letne Rimljanke.

Himna Rome, pod katero se je podpisal Antonello Venditti, velja za eno najlepših v svetu nogometa: