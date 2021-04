Tuchel: Želimo igrati pustolovsko

Tuchel verjame, da lahko Chelsea premaga pomanjkanje izkušenj v polfinalu Lige prvakov, kajti "lačni" so igranja – navdušenja niti ne skrivajo. Modri so se tako prvič po sezoni 2013/2014 (ravno takrat so Madridčani osvojili naslov v Lizboni) prebili med štiri najboljše klube v tem elitnem tekmovanju. "Čutim, da smo vsako tekmo pripravljeni igrati na visokem nivoju," je za medije povedal Tuchel, ki je tudi potrdil, da bo tekmo zaradi poškodbe izpustil Mateo Kovačič . "V naši ekipi je zaznati močno vez, fizično smo zelo dobro vpleteni v igro, pripravljeni smo sodelovati ter tudi skupaj trpeti," je še dodal.

Poleg tega se je naslonil tudi na težke preizkušnje v domačem prvenstvu ter pokalu, ki pa so samo pokazatelj pripravljenost na nocojšnji obračun. Tukaj velja tudi omeniti, da sta bila tako Chelsea kot tudi madridski Real vpletena v "dramo", ki se je odvijala ob ustanovitvi Superlige. To je tudi povzročilo ugibanja o tem, ali bi morebiti lahko doživela izključitev iz letošnje sezone Lige prvakov. Čeprav do tega k sreči ni prišlo, pa je predsednik Uefe Aleksander Čeferin napovedal sankcije za vseh 12 klubov, ki so se Superligi priključili.