Zwayer razbesnel Toureja: Kontakt je bil, a premalo za enajstmetrovko

"Uvodoma smo nadzirali tekmo, potem pa smo jim preveč pustili igrati, ampak nič ni izgubljeno. Vse je še odprto, preprosto si moramo napredovanje zagotoviti na povratni tekmi," je remi svojih varovancev s slovenskimi prvaki iz Celja komentiral Yaya Toure. Nekdaj eden najboljših vezistov na svetu je nato pohvalil Andraža Šporarja, ki se je vrnil po štirih tednih odsotnosti zaradi poškodbe. "Bili smo v dvomu, ker se šele vrača nazaj v pravo formo. A iskreno, opravil je odlično delo."

Prav slovenski napadalec je imel povsem ob koncu srečanja edino pravo priložnost Slovana v drugem polčasu, ko si je sijajno izboril žogo ob Darku Hrki, potem pa zavoljo posredovanja celjskega branilca ni uspel zaključiti. Domači so se takrat pritoževali, češ da je bil nad Šporarjem, ki je v bolečinah obležal na igrišču, storjen prekršek za enajstmetrovko. "Sodnik je rekel, da je kontakt zagotovo bil, vendar je bilo premalo za enajstmetrovko," je svoje videnje podal Šporar.

Bistveno manj diplomatski je bil Yaya Toure, ki v tunelu po tekmi ni skrival nezadovoljstva nad sodniškim kriterijem. Kaj ga je pri delu sicer zelo uveljavljenega Felixa Zwayerja zmotilo, ga je vprašal naš novinar Simon Valant: "Sovražim, ko je sodnik preveč vpleten. Nogomet se mora igrati zaradi nogometašev. Namesto da bi pustil prednost, je prekinjal igro. Potem pa so dosegli zadetek, ko je pustil prednost."