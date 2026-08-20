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Nogomet

Zwayer razbesnel Toureja: Kontakt je bil, a premalo za enajstmetrovko

Bratislava , 20. 08. 2026 09.39 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
J.B.
Yaya Toure je imel marsikaj povedi glede dela nemške sodniške ekipe.

Trener Slovana iz Bratislave Yaya Toure je bil po prvi tekmi play-offa za Ligo prvakov precej nejevoljen zaradi sodniških odločitev. Pojasnil nam je, zakaj, še prej pa je bil poln hvale na račun povratnika Andraža Šporarja.

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"Uvodoma smo nadzirali tekmo, potem pa smo jim preveč pustili igrati, ampak nič ni izgubljeno. Vse je še odprto, preprosto si moramo napredovanje zagotoviti na povratni tekmi," je remi svojih varovancev s slovenskimi prvaki iz Celja komentiral Yaya Toure.

Nekdaj eden najboljših vezistov na svetu je nato pohvalil Andraža Šporarja, ki se je vrnil po štirih tednih odsotnosti zaradi poškodbe. "Bili smo v dvomu, ker se šele vrača nazaj v pravo formo. A iskreno, opravil je odlično delo."

Prav slovenski napadalec je imel povsem ob koncu srečanja edino pravo priložnost Slovana v drugem polčasu, ko si je sijajno izboril žogo ob Darku Hrki, potem pa zavoljo posredovanja celjskega branilca ni uspel zaključiti. Domači so se takrat pritoževali, češ da je bil nad Šporarjem, ki je v bolečinah obležal na igrišču, storjen prekršek za enajstmetrovko.

"Sodnik je rekel, da je kontakt zagotovo bil, vendar je bilo premalo za enajstmetrovko," je svoje videnje podal Šporar.

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Bistveno manj diplomatski je bil Yaya Toure, ki v tunelu po tekmi ni skrival nezadovoljstva nad sodniškim kriterijem. Kaj ga je pri delu sicer zelo uveljavljenega Felixa Zwayerja zmotilo, ga je vprašal naš novinar Simon Valant: "Sovražim, ko je sodnik preveč vpleten. Nogomet se mora igrati zaradi nogometašev. Namesto da bi pustil prednost, je prekinjal igro. Potem pa so dosegli zadetek, ko je pustil prednost."

Yaya Toure je imel marsikaj povedi glede dela nemške sodniške ekipe.
Yaya Toure je imel marsikaj povedi glede dela nemške sodniške ekipe.
FOTO: Profimedia

 

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KOMENTARJI4

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Slash
20. 08. 2026 10.48
No če smo iskreni, bi morala biti 11 metrov na! Ampak čef urin ima res velik vpliv.
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+1
1 0
se_eden
20. 08. 2026 10.26
joj, joj... Felix Zweier, Nemec. pa dejte se že enkrat zavedat, da ni na tem svetu samo angleščina. in, na kar vsi pozabljate, v €U je celo v manjšini. ja, priznam, francoščina je težek jezik. sploh če ga vsak dan ne uporabljaš. ampak, da je nemščina problem. pol bi bil pa čas, da si poiščeš drugo službo...
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0 0
poper00
20. 08. 2026 10.19
Ko se uporabi beseda razbesnel za naslov,ki prinese klike je vse v redu ,če jo uporabim jaz sem brisan.Kljub temu bi pripomnil,da se Toure niti slučajno ni razbesnel
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+1
1 0
zmerni pesimist
20. 08. 2026 10.12
O ti sodniki ti
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+2
2 0
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