Tožba proti Infantinu zaradi prevelikega števila tekem

Klube in združenje profesionalnih igralcev nogometa v zadnjem času skrbi vpliv vse večjega števila tekem in tekmovanj na telesno in duševno zdravje igralcev. Nekateri tožijo, da je obremenitev presegla sprejemljivo mero, čeprav so za to odlično plačani.

Nov sistem Lige prvakov in razširjeno klubsko svetovno prvenstvo, ki ga bodo junija prvič pripravili v ZDA, sta le še prilila olje na ogenj na že žgočo polemiko o še vzdržnem številu tekem v sezoni. Spremenjeni turnirji z novimi razširjenimi tekmovalnimi formati prinašajo nove tekme in s tem dodatne obremenitve na že tako obremenjene igralce.