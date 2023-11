Sodni primer Alvesa: Tožilstvo zanj zahteva devet let zapora

Časi za nekdanjega nogometaša Barcelone, Brazilca Danija Alvesa, so zadnje mesece precej temni. Že skoraj leto dni dneve preživlja za zapahi v katalonski metropoli. Špansko sodišče je zavrnilo več pritožb nogometaša o možnosti izpustitve iz zapora proti plačilu varščine. Spomnimo. 23-letno dekle je nogometaša prijavilo, da jo je 31. decembra spolno napadel v nočnem klubu v Barceloni. Alvesa so aretirali 20. januarja. Sprva je zanikal kakršen koli spolni stik z omenjeno žensko, njegov odvetnik pa je pozneje izjavil, da je do spolnih dejanj sicer prišlo, toda dekle naj bi v to privolilo.

icon-expand Dani Alves FOTO: Twitter V sodnem primeru nogometnega zvezdnika Danija Alvesa tožilstvo zahteva devet let zapora. Nekdanji nogometaša FC Barcelone je obtožen kaznivega dejanja spolnega napada zaradi domnevnega posilstva mlade ženske. Med preiskavo naj bi Brazilec štirikrat spremenil svojo izjavo o samem dogajanja. Vse to pa naj bi prikrival zaradi nezvestobe svoji ženi. Brazilski nogometaš je do aretacije igral za klub Pumas, dan po aretaciji pa je mehiški klub z njim prekinil sodelovanje. Zahtevani sta tudi odškodnina v višini 150.000 evrov in desetletna pogojna kazen. Pred začetkom sojenja ima Brazilec možnost sklenitve sporazuma, in sicer priznanja krivde za bistveno znižanje zaporne kazni. Sojenje mu je bilo odrejeno v začetku tega meseca. Alves je pred časom povedal: "Dokazano bo, da nisem kriv in da je šlo za sporazumno dejanje. Nikoli mi ne bi padlo na pamet, da bi komurkoli vsilil spolno dejanje."