Tožilstvo zahtevalo pogojno kazen za Platinija in Blatterja

Tožilec Thomas Hildbrand ni zahteval stroge kazni, medtem ko nekdanjima voditeljema evropske in mednarodne nogometne zveze načeloma grozi pet let zapora. Sodba bo izrečena 25. marca. "Tukaj nimamo opravka z detektivskim romanom, temveč s kazenskim postopkom," je poudaril sodnik, ki se je osredotočil na dva milijona švicarskih frankov (2,13 milijona evrov), ki jih je leta 2011 Fifa dala Michelu Platiniju s soglasjem Seppa Blatterja. Oseminosemdesetletni Blatter in 69-letni Platini sta obtožena prevar, ponarejanja in zlorabe. Obtožba se nanaša na izplačilo dobrih dveh milijonov evrov, ki ga je nekdanji najvplivnejši nogometni funkcionar iz Švice nakazal Platiniju leta 2011 za svetovalne storitve v času njegovega prvega predsedniškega mandata na čelu Fife. Švicarsko sodišče v Bellinzoni je Blatterja in Platinija sicer leta 2022 oprostilo obtožb podkupovanja, a je tožilstvo po oprostilni sodbi vložilo pritožbo.