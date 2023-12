Nov hud izgred v Turčiji, predsednik kluba prekinil tekmo

Tudi tokrat se nogometni funkcionar ni strinjal z odločitvijo sodnika, v tem primeru Alija Sansalana. Po napadu domačih, po katerem so ti zahtevali enajstmetrovko, je sodnikova piščalka ostala nema, v nasprotnem napadu pa je Trabzonspor povedel z 2:1. Sodniki so celoten položaj nato ocenili s Vara in priznali gol Trabzonsporju. To pa je Ecmela Faika Sarialiogluja tako razjezilo, da je pozval svoje nogometaše, naj zapustijo igrišče.

Nekateri so sicer želeli nadaljevati tekmo, prepričevali so predsednika, naj tekmo odigrajo do konca, a ta svojega mnenja ni spremenil. Prav nič ni pomagalo niti prepričevanje predsednika Trabzonsporja Ertugrula Dogana in igralci so odšli v slačilnico. O nadaljnjem razpletu bo zdaj odločala pristojna komisija na tamkajšnji nogometni zvezi.