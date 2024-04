Trabzonspor (le) šest tekem brez navijačev

Oosterwoldeja je zveza kaznovala, ker je brcnil navijača Trabzonsporja, ki je vdrl na igrišče. Navijačev, ki so ob vdoru v obraz udarili hrvaškega vratarja Dominika Livakovića , je bilo sicer še precej več, na igrišče pa so vdrli po koncu tekme, ki se je končala z zmago čete Ismaila Kartala (2:3).

Ob tem bosta igralca Fenerbahčeja, Nizozemec Jayden Oosterwolde in vratar Irfan Can Egribayat , suspendirana na eni tekmi ter plačala denarno kazen. Nekateri drugi igralci istanbulskega velikana, predvsem Bright Osayi-Samuel , ki so obračunavali z navijači domačega moštva, so se kazni izognili.

Ismael Yuksek z baklo, ki so jo odvrgli domači navijači.

Predsednik Fenerbahčeja je grozil, da bo njegov klub izstopil iz turškega prvenstva, Turke pa se je že povezovalo z nekaterimi evropskimi ligami. Vendarle se je v torek na stadionu Sukru Saracoglu zbralo več kot 22.000 članov kongresa Fenerbahčeja, ki so izglasovali, da moštvo iz Carigrada vsaj do konca sezone ostaja med turško elito.

V turškem nogometu je letos že večkrat izbruhnilo nasilje. Ligo so decembra začasno prekinili za teden dni zaradi napada na sodnika na tekmi med Ankaragücüjem in Rizesporjem. Takrat je predsednik Ankaragücüja Faruk Koca skupaj z drugimi osebami po tekmi na igrišču napadel sodnika Halila Umuta Melerja in poškodoval uradno osebo.

Tudi na tekmah med Trabzonsporjem in Fenerbahčejem je v preteklosti že večkrat prišlo do navijaškega nasilja. Leta 2016 so navijači napadli stranskega sodnika, leto prej pa je eden od navijačev s strelnim orožjem hudo poškodoval voznika Fenerbahčejevega avtobusa.