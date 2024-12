Tragedija brez primere zaradi rdečih kartonov: po tekmi v Afriki vsaj 50 mrtvih

Premier Oury Bah je potrdil, da bodo odgovore iskali s pomočjo preiskave, ki se bo začela v kratkem. Dogodke je označil za "tragične" in izrazil sožalje žalujočim. Eden od zdravnikov v lokalni bolnišnici je agenciji AFP poročal o groznih prizorih. "Trupla so bila razvrščena po vrsti, do kamor je segel pogled. Ostali ležijo na tleh na hodnikih. Mrtvašnica je polna," je dejal neimenovan vir.

Številni v tej državi dvomijo v to številko, saj menijo, da je resnično število mrtvih bližje številki 100. BBC poroča, da naj bi do tragedije prišlo po spornih odločitvah sodnika na obračunu Nzerekoreja in Labeja. Sodnik je dva igralca gostov izključil in za domače dosodil enajstmetrovko.

Lokalni novinar Paul Sakouvogi je za BBC potrdil, da je stadion bil prepoln. "Obstajal je en izhod. Nekateri ljudje so poskušali preplezati zidove in pobegniti v paniki. Vsi navijači so bežali proti izhodu, ki je zelo majhen. Tisti, ki niso mogli ostati na nogah, so končali na tleh," je dejal. Upanje v poštenost uradne preiskave pa ubija informacija, da so oblasti omejile dostop do spleta v bližini bolnišnice, ki naj bi zdaj bila obkrožena s policisti. "Videl sem šest policijskih avtomobilov pred tremi vhodi v bolnišnico. Dostop do bolnišnice je omogočen le zaposlenim, ostale pa odslavljajo," je za BBC dejal Sakouvogi.

Gvineja je skupaj z Etiopijo, Gambio, Čadom in Sierro Leone s strani afriške nogometne zveze dobila prepoved prirejanja mednarodnih nogometnih tekem, saj infrastruktura v državi ne omogoča varnih razmer za ogled obračunov. Ta tragedija na žalost potrjuje te domneve. Sakouvogi je potrdil, da se je nedeljska tragedija odvila na nedokončanem stadionu. Z gradnjo naj bi sicer začeli že pred desetletji. Obračun je bil del turnirja, ki je bil organiziran v čast predsedniku Mamadyu Doumbouyi, ki je oblast prevzel leta 2021. Opozicija v državi je za tragične dogodke obtožila trenutno oblast, ki se na obtožbe še ni odzvala.

Julija je predsednik lokalne nogometne zveze Aboubacar Sampil bil tarča preiskave zaradi korupcije in nasilja v nogometu. Sampil, ki je predsednik odbora v lokalnem klubu ASK, naj bi poskušal vplivati na sodnike in spodbujal nasilje nad njimi med obračunom ASK-a z Milo FC-jem. Igralci gostov so tekmo predčasno prekinili. Pozneje naj bi imeli težave tudi pri odhodu s prizorišča. Sampil obtožbe zanika.