Tragedija med finalom: navijač padel v novinarsko ložo in umrl

Med tekmo so številni reševalci, redarji in policisti prihiteli na območje novinarske lože, kamor je oseba padla. Zgroženi očividci so poklicali dodatne reševalne službe. Postavili so ponjavo in zaščitili območje, kjer so se zdravniki borili za življenje navijača.

Evropska nogometna zveza Uefa je v svoji izjavi poudarila, da so v tem težkem času njene misli s svojci. Kljub prizadevanjem reševalcev je oseba umrla kmalu po polnoči, je sporočila Uefa.