Tragedija na prvem treningu nogometašev Monaca: umrl delavec

Delavec je sedel v vozilu, parkiranem poleg igrišč AS Monaca. Na vozilo je padla skala, delavec je tragično preminil. V izjavi za javnost so pri Monacu zapisali, da se je nesreča pripetila na delu gradbišča, ki je "nedostopen javnosti".

"AS Monaco z bolečino oznanja, da je v ponedeljek okoli druge ure popoldne prišlo do nesreče na območju centra La Turbie, umrla pa je oseba, ki je bila zaposlena pri izvajalcu del,"so sporočili."Med deli, s katerimi so želeli učvrstiti pečino, se je odkrušila skala. Dogodek se je pripetil na delu gradbišča, ki je nedostopen javnosti, zaposlenim in igralcem AS Monaca, precej oddaljenem od prostorov, ki so namenjeni športu in zdravniškim službam. Globoko prizadeti želimo pri AS Monacu izraziti polno podporo družini žrtve,"so še dodali.

Monacov klubski center stoji pod pečinami, ki so jih poleg prenove klubskih prostorov s prenovitvenimi deli želeli dodatno učvrstiti. Nesreča se je pripetila ravno ob prihodu nogometašev članskega moštva, ki so okoli 14. ure začenjali s treningom.

Monacov klubski center visoko nad Monte Carlom velja za enega najslikovitejših v svetu nogometa: