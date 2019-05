Tragedija v Boliviji: 31-letni sodnik se je zgrudil na zelenici

Dogodki s stadiona Municpal v El Altu so hitro obšli svet, primer sodnika Victora Huga Hurtadapa je ponovno obudil skrbi glede igranja tekem na več tisoč metrih nadmorske višine. Bolivija, ki reprezentančne tekme praviloma gosti v prestolnici La Paz, je bila že večkrat na udaru južnoameriških tekmecev, ki večkrat pomagajo tudi s kisikovimi maskami oziroma se na gostovanja v Boliviji posebej pripravljajo.

V El Altu sta se na 4.090 metrih nadmorske višine merila domači Always Ready in Oriente Petrolero, sodnik Hurtado pa se je v 47. minuti zgrudil. Nemudoma so mu na pomoč priskočili nogometaši in zdravniki obeh klubov, z reševalnim vozilom pa so nesrečnega delivca pravice odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje umrl.

Zdravnik ekipe Always Ready Eric Kosziner je novinarjem povedal, da je Hurtado utrpel dva infarkta, prvega na zelenici, nato pa še drugega, ki je bil na koncu usoden, ob prihodu v bolnišnico. Predsednik Always Readyja Fernando Costa je dejal, da je "še prezgodaj" tragedijo povezovati z nadmorsko višino.