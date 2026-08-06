Tragedija v Braziliji: nogometaš Sao Paula do smrti povozil 84-letnika

Po poročanju brazilskih medijev naj bi nesrečni 84-letnik umrl na kraju dogajanja, ko ga je do smrti povozil Nicolas Bosshardt. Do incidenta je prišlo, ko je starejši gospod želel prečkati eno izmed zelo prometnih cest v Sao Paulu. Bosshardt ga je zbil, ko je prehitro prehiteval po levem voznem pasu in ni imel časa odreagirati. Kljub previsoki hitrosti je vredno izpostaviti tudi, da je žrtev cestišče prečkala na zelo nevaren način. Policija zdaj preiskuje tudi možnost, da je 19-letnik sodeloval v nezakoniti ulični dirki, zaradi katere je drvel po ulicah domačega mesta.

Odzval se je tudi Sao Paulo, pri katerem so zapisali: "Nicolas je bil udeležen v prometni nesreči. Po trku je ostal na kraju dogodka in nudil prvo pomoč, ki pa na žalost ni zadostovala. Sodeloval je s policijo in jim posredoval vse potrebne podatke. Razvidno je bilo, da ni vozil pod vplivom alkohola in da ima veljavno vozniško dovoljenje. Trenutno je na prostosti, sojenje pa se še ni začelo. Družini žrtve izrekamo iskreno sožalje in obsojamo podobne incidente. Pozorno bomo spremljali nadaljevanje sodnega procesa."