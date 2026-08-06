Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Tragedija v Braziliji: nogometaš Sao Paula do smrti povozil 84-letnika

Sao Paolo, 06. 08. 2026 09.41 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Nicolas Bosshardt

Ponedeljkov večer je bil usoden za 84-letnega moškega, ki je prečkal eno izmed cest v Sao Paulu. Do smrti ga je namreč povozil avtomobil, ki je vozil prehitro in v katerem je sedel mladi brazilski nogometaš Nicolas Bosshardt. 19-letnik brani barve velikana iz Sao Paula in velja za enega bolj nadobudnih nogometašev svoje generacije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju brazilskih medijev naj bi nesrečni 84-letnik umrl na kraju dogajanja, ko ga je do smrti povozil Nicolas Bosshardt. Do incidenta je prišlo, ko je starejši gospod želel prečkati eno izmed zelo prometnih cest v Sao Paulu. Bosshardt ga je zbil, ko je prehitro prehiteval po levem voznem pasu in ni imel časa odreagirati. Kljub previsoki hitrosti je vredno izpostaviti tudi, da je žrtev cestišče prečkala na zelo nevaren način. Policija zdaj preiskuje tudi možnost, da je 19-letnik sodeloval v nezakoniti ulični dirki, zaradi katere je drvel po ulicah domačega mesta.

Odzval se je tudi Sao Paulo, pri katerem so zapisali: "Nicolas je bil udeležen v prometni nesreči. Po trku je ostal na kraju dogodka in nudil prvo pomoč, ki pa na žalost ni zadostovala. Sodeloval je s policijo in jim posredoval vse potrebne podatke. Razvidno je bilo, da ni vozil pod vplivom alkohola in da ima veljavno vozniško dovoljenje. Trenutno je na prostosti, sojenje pa se še ni začelo. Družini žrtve izrekamo iskreno sožalje in obsojamo podobne incidente. Pozorno bomo spremljali nadaljevanje sodnega procesa."

Nicolas Bosshardt v mlajših selekcijah Sao Paola
Nicolas Bosshardt v mlajših selekcijah Sao Paola
FOTO: Profimedia

Bosshardt velja za nadobudnega levega bočnega branilca, ki je praktično celotno življenje preživel pri velikanu iz domačega kraja. Nekaj časa se je kalil tudi v vrstah nemškega Stuttgarta, lanskega avgusta pa ga je med člane Sao Paula prvič uvrstil legendarni argentinski napadalec Hernan Crespo.

Brazilija nogometaš Nicolas Bosshardt prometna nesreča sao paolo smrt 84-letnik

Messi je nazaj: čista 'desetka' argentinskega genija v pokalu

Mura v zaključku tekme ostala brez Lige prvakinj

24ur.com Priprave na zadnje slovo od nogometne legende
24ur.com Batistuta o Maradoni: Umrl je sam, kot pes
24ur.com 'Prišel je trenutek, da nogometu rečem ciao'
24ur.com Vinicius: Moje največje sanje so pustiti zapuščino, ki presega nogomet
24ur.com Mourinho na klopi Brazilije? Vprašal me je, če bi bil njegov pomočnik
24ur.com 'Kar uspeva Modriću, je noro. Zelo ga pogrešam'
24ur.com Portugalska zveza zahteva zadetek za Ronalda, Adidas se z njimi ne strinja
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arzen
06. 08. 2026 10.51
V ČEM JE PROBLEM??? ČLOVEK JE PREČKAL 4PASOVNO CESTO V OVINKU!!! OČITNO JE DELAL SAMOMOR
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Po ločitvi združila moči: zaradi hčerke skupaj odpotovala na Karibe
Babica je imela prav: 8 stvari, ki jih danes starši znova odkrivajo
Babica je imela prav: 8 stvari, ki jih danes starši znova odkrivajo
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Tanja Žagar iskreno: Živeli smo na 40 kvadratih, a imela sem vse, kar otrok potrebuje
Tanja Žagar iskreno: Živeli smo na 40 kvadratih, a imela sem vse, kar otrok potrebuje
zadovoljna
Portal
Pri 61 letih še vedno narekuje modne trende
Dnevni horoskop: Škorpijonom se obeta napredek, vodnarje čaka dobra novica
Dnevni horoskop: Škorpijonom se obeta napredek, vodnarje čaka dobra novica
10 kosov, ki jih lahko nosiš že avgusta, jeseni pa bodo top trend
10 kosov, ki jih lahko nosiš že avgusta, jeseni pa bodo top trend
Lahkotna solata, ki jo bomo jedle celo poletje (in še dolgo po njem)
Lahkotna solata, ki jo bomo jedle celo poletje (in še dolgo po njem)
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: to je največja napaka, ki jo ljudje delajo med vročino
To se zgodi z vašimi možgani, ko opustite alkohol
To se zgodi z vašimi možgani, ko opustite alkohol
Zakaj nekateri ljudje potrebujejo več spanja kot drugi? Razlogi niso vedno povezani z lenobo
Zakaj nekateri ljudje potrebujejo več spanja kot drugi? Razlogi niso vedno povezani z lenobo
To vsakodnevno opravilo morda ni le nadležno delo, pomaga lahko tudi vašemu srcu
To vsakodnevno opravilo morda ni le nadležno delo, pomaga lahko tudi vašemu srcu
cekin
Portal
Zakaj nekateri mladi napredujejo dvakrat hitreje od svojih vrstnikov?
20-letnik kupil hišo na slepo in danes mu vsi zavidajo
20-letnik kupil hišo na slepo in danes mu vsi zavidajo
Na Jadranu še vedno obstaja kraj, kjer lahko dopustujete poceni: nastanitev že od 10 evrov, kosilo za pet evrov
Na Jadranu še vedno obstaja kraj, kjer lahko dopustujete poceni: nastanitev že od 10 evrov, kosilo za pet evrov
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
moskisvet
Portal
Rock legenda končuje kariero, čaka na operacijo srca
Zakaj nekateri vozniki na vzvratno ogledalo privežejo belo krpo?
Zakaj nekateri vozniki na vzvratno ogledalo privežejo belo krpo?
Skoraj nevidna v vodi, smrtonosna ob stiku: pazite na to meduzo
Skoraj nevidna v vodi, smrtonosna ob stiku: pazite na to meduzo
Skrivnostna jama na Mljetu: je to res kraj, kjer je Odisej srečal Kalipso?
Skrivnostna jama na Mljetu: je to res kraj, kjer je Odisej srečal Kalipso?
dominvrt
Portal
Posadite jih avgusta in cvetele bodo vse do zime
Mačka poleti premalo pije? Ti triki jo bodo spodbudili, da zaužije več vode
Mačka poleti premalo pije? Ti triki jo bodo spodbudili, da zaužije več vode
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Črne pege na vrtnicah? Ta preprosta sestavina pomaga preprečiti težavo
Črne pege na vrtnicah? Ta preprosta sestavina pomaga preprečiti težavo
okusno
Portal
Hitra pita brez testa: vse sestavine samo zmešate in pečica opravi ostalo
Najbolj osvežilna poletna sladica: priprava vam vzame le 10 minut
Najbolj osvežilna poletna sladica: priprava vam vzame le 10 minut
Puding brez kuhanja? S tem preprostim trikom bo pripravljen v nekaj minutah
Puding brez kuhanja? S tem preprostim trikom bo pripravljen v nekaj minutah
Ideja za vroče dni, ki navduši z lahkotnostjo in svežino
Ideja za vroče dni, ki navduši z lahkotnostjo in svežino
voyo
Portal
Seks posnetki slavnih
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Diddy: Vsem na očeh
Diddy: Vsem na očeh
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881