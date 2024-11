Tragedija v Peruju: Nogometaša med tekmo ubila strela

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Joseja Huga de la Cruza Mezo naj bi bila usodna kovinska ogrlica, ki jo je nosil med tekmo. Delovala naj bi kot magnet za strelo, so pojasnili na policiji v perujski provinci Huancayo v osrčju države.

Poleg de la Cruza Meze jo je huje skupil tudi 40-letni vratar Juan Chocca Llacta, ki je utrpel resnejše opekline. V bolnišnico so bili odpeljani še trije, in sicer 14- in 16-letna pobiralca žog ter 24-letni nogometaš.

Na posnetku, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, je razvidno, kako v trenutku udarca strele vsi negibno obležijo na tleh. Številni svetovni mediji ob tem poročajo, da smrtonosni udarci strel v tem delu Peruja niso nobena redkost, ker gre za zelo hribovito območje na visokih nadmorskih višinah. Prestolnica province Huancayo z istim imenom denimo leži na 3248 metrih nadmorske višine.

V lanskem letu sta na nogometnih igriščih zaradi udarca strele umrla dva nogometaša. Februarja je v Indoneziji na prijateljski tekmi umrl Septain Raharja, decembra pa je v Braziliji tragično preminil Caio Henrique de Lima Goncalves, ki je sicer ob prihodu v bolnišnico še kazal znake življenja, a so bile poškodbe na koncu prehude.