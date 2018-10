Tragičen konec tedna

V helikopterski nesreč i so življenje izgubili trije potniki in dva člana posadke. Med njimi tudi tajski poslovnež Vachi Srivaddhanaprabha . Milijonar, ki je obogatel z verigo brezcarinskih prodajaln, je angleški nogometni klub - ko je bil ta še v 3. ligi - kupil leta 2010.

Njegovi znatni finančni vložki so privedli do enega največjih tekmovalnih čudežev v zgodovini angleškega poklicnega športa. Leicester City je leta 2016 presenetljivo osvojil Premier ligo. Po neuradnih ugotovitvah strokovnjakov je izkušeni pilot, s katerim je Srivaddhanaprabha prihajal na vsako domačo tekmo, plovilo z usodno tehnično okvaro v zadnjem trenutku preusmeril na parkirišče ob stadionu. Če tega ne bi storil, bi tragedija v Leicesterju po vsej verjetnosti zahtevala tudi številne žrtve med navijači, ki so v tistem času zapuščali tekmo.

Med pripravami na nogometno oddajo v londonskem studiju BT Sport je nekdanji as Tottenhama Glenn Hoddleutrpel srčni infarkt. 61-nogometaš, med drugim tudi nekdanji selektor angleške nogometne reprezentance, po poročilih iz bolnišnice okreva dobro. Življenje v Angliji izjemno priljubljenega zvezdnika in zelo prijaznega sogovornika ter cenjenega komentatorja je s hitrim posredovanjem rešil prisebni tonski mojster.

Četrti poraz v nizu Fulhama, Brighton presenetljivo

Med sobotnimi tekmami je bila najbolj zanimiva gladka zmaga Bournemoutha na gostovanju pri Fulhamu (0:3). Domači so tako doživeli že četrti zaporedni poraz. Slaba igra Londončanov, še zlasti v napadu, se od prejšnjega tedna ni popravila. Watford je prepričljivo porazil Huddersfield (3:0), ki pa je na domača vrata sprožil več nevarnih strelov. Southampton pred obračunom proti rezultatsko enako podhranjenemu Newcastlu na kar štirih zaporednih tekmah ni dosegel niti enega zadetka. Glavna stavničarska dilema pred tem dvobojem je bila, ali bo izid ob koncu 0:0. In res je bil tak. Zadnji trije na premierligaški tabeli ostajajo Fulham, Newcastle in Huddersfield.

Zato pa je znova presenetil Brighton, ki je doma odpravil Wolverhampton. Domači so zadeli iz edine priložnosti, ki so si jo priigrali na srečanju. Večino tega so na kazen čakali v bunkerju pred svojimi vrati. Wovles so poskusili kar s 25 streli. Vsaj sedem od teh bi po univerzalni pravici moralo pristati v mreži. A so bili pogosto čudežno odbiti ali ubranjeni.