Tragična smrt 21-letnega francoskega nogometaša: utopil se je v Roni

Po poročanju francoskih medijev se je Kenzo Kies v ponedeljek sredi vročinskega vala s prijatelji kopal na mestu, ki je veljalo za nevarno in kjer je bilo plavanje prepovedano. Povedali so, da so gasilci rešili tri ljudi, medtem ko je bil Kies v kritičnem stanju in je pozneje umrl.

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V Franciji je v zadnjem času prišlo do številnih smrtnih nesreč pri plavanju, saj so se temperature na mnogih območjih povzpele precej nad 40 stopinj Celzija, ljudje pa iščejo osvežitev tudi na mestih, kjer ne bi smeli.

Francoz alžirskih korenin je svoje prve nogometne korake naredil pri Lyonu, nato pa nadaljeval v akademiji kluba Saint-Etienne, ki je v svet poslala številne zvezdnike. Mladi krilni napadalec je avgusta lani prestopil v Guingamp. "V tej sezoni je igral za našo rezervno ekipo, Guingamp pa njegovi družini izreka najiskrenejše sožalje," so pri Guingampu med drugim zapisali v izjavi za javnost, iz kluba Saint-Etienne pa so sporočili, da je bil nadarjen in skromen fant, ki so ga cenili vsi.