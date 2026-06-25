Tragična smrt 21-letnega francoskega nogometaša: utopil se je v Roni

Po poročanju francoskih medijev se je Kenzo Kies v ponedeljek sredi vročinskega vala s prijatelji kopal na mestu, ki je veljalo za nevarno in kjer je bilo plavanje prepovedano. Povedali so, da so gasilci rešili tri ljudi, medtem ko je bil Kies v kritičnem stanju in je pozneje umrl.
Francoz alžirskih korenin je svoje prve nogometne korake naredil pri Lyonu, nato pa nadaljeval v akademiji kluba Saint-Etienne, ki je v svet poslala številne zvezdnike. Mladi krilni napadalec je avgusta lani prestopil v Guingamp. "V tej sezoni je igral za našo rezervno ekipo, Guingamp pa njegovi družini izreka najiskrenejše sožalje," so pri Guingampu med drugim zapisali v izjavi za javnost, iz kluba Saint-Etienne pa so sporočili, da je bil nadarjen in skromen fant, ki so ga cenili vsi.