Nogomet

Tragična zgodba nekdanjega mladinca Chelseaja: 'Ostalo mi je le še nekaj dni'

Belgija, 10. 01. 2026 09.24

Avtor:
L.M.
Lamisha Musonda

Po družbenih omrežjih so zaokrožile nedavne objave Lamishe Musonde, ki so razkrile slabo zdravstveno stanje nekdanjega mladinskega igralca londonskega Chelseaja. Musonda je v svojih zapisih dejal, da mu je preostalo zgolj še nekaj dni, v podporo pa mu je stopil velik del nogometnega sveta.

Lamisha Musonda
Lamisha Musonda
FOTO: X

Lamisha Musonda se je pri 12. letih iz Anderlechta preselil v London, kjer je začel igrati v mladinski šoli Chelseaja, skupaj s svojima bratoma Charlyjem in Tiko. Pot ga je nato vodila nazaj v Belgijo, kjer je zaigral za Mechelen. 33-letnik si je nadel še dres nekaterih španskih nižjeligašev in na koncu kariere še za velikana iz DR Konga, TP Mazembe, ki velja za enega izmed največjih klubov v regiji. 9-krat je v mladinskih selekcijah zastopal barve Belgije.

Leta 2019 pa je zaradi težav z zdravjem nogometne čevlje obesil na klin. V četrtek je na svojem Instagram profilu zapisal, da izgublja bitko z neznano boleznijo, ki je sicer ni razkril. Povedal je, da pričakuje, da mu je ostalo zgolj še nekaj dni in se v čustvenem zapisu zahvalil vsem svojim najbližjim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

""Ob spoznanju, da mi je preostalo zgolj še nekaj dni, sem ugotovil tudi, da sem obkrožen z veliko ljudmi, naše skupne spomine bom vselej cenil. Vzponi in padci so sestavni del življenja, nihče pa ne more zares razumeti bolečine, s katero se borim. Zadnji dve leti sta bili še posebej težki, žal mi je, da moram razkriti, da izgubljam bitko z boleznijo. Moram sprejeti dejstvo, da je moje zdravje v kritičnem stanju in se boriti za preživetje. Obljubim, da ne bom odnehal do zadnjega diha."

Charly Musonda
Charly Musonda
FOTO: AP

Na izredno žalostne zapise se je odzval tudi belgijski reprezentant Romelu Lukaku, ki je svojemu rojaku izrekel veliko podporo: "Samo pogumno Lamisha, vsi smo s tabo," je zapisal Lukaku, ki je v Londonu igral z njegovim mlajšim bratom. Charly je zbral 7 nastopov za Chelsea in je nekaj časa veljal za enega izmed bolj perspektivnih mladih igralcev na Otoku. Pot ga je vodila še do Celtica, Betisa in Levanteja, a so bile vedno prisotne tudi težave s poškodbami. Prav zaradi teh se je lanskega leta upokojil pri rosnih 28. letih.

Slovenski vratar, ki blesti (tudi) pred nasprotnikovimi vrati

