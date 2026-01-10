Tragična zgodba nekdanjega mladinca Chelseaja: 'Ostalo mi je le še nekaj dni'

Lamisha Musonda se je pri 12. letih iz Anderlechta preselil v London, kjer je začel igrati v mladinski šoli Chelseaja, skupaj s svojima bratoma Charlyjem in Tiko. Pot ga je nato vodila nazaj v Belgijo, kjer je zaigral za Mechelen. 33-letnik si je nadel še dres nekaterih španskih nižjeligašev in na koncu kariere še za velikana iz DR Konga, TP Mazembe, ki velja za enega izmed največjih klubov v regiji. 9-krat je v mladinskih selekcijah zastopal barve Belgije.

Leta 2019 pa je zaradi težav z zdravjem nogometne čevlje obesil na klin. V četrtek je na svojem Instagram profilu zapisal, da izgublja bitko z neznano boleznijo, ki je sicer ni razkril. Povedal je, da pričakuje, da mu je ostalo zgolj še nekaj dni in se v čustvenem zapisu zahvalil vsem svojim najbližjim.