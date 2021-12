Transfermarkt posodobil vrednosti nogometašev: velik skok Viniciusa in Vlahovića

Če sta francoski napadalec PSG-ja Kylian Mbappe (ta bi poleti lahko iz PSG-ja odšel celo brez odškodnine) in norveški čudežni deček Erling Braut Haaland pričakovano na vrhu, pa je vsaj manjše presenečenje nova tržna vrednost Viniciusa Juniorja, ki pa je pod vodstvom stratega Carla Ancelottija naredil velik korak naprej in je nepogrešljivi člen Realove začetne enajsterice. Še 13. oktobra je bil težak 50 milijonov evrov, njegova cena pa je ob koncu leta narasla že na sto milijonov evrov. Vinicius je tako postal najdražji Brazilec, presegel je tudi slovitega rojaka Neymarja (90 milijonov evrov). Pri Realu je cena močno poskočila tudi branilcu Ederju Militau, in sicer z 20 na 60 milijonov evrov.

Srbskemu talentu Dušanu Vlahoviću, ki je v dresu Fiorentine navduševal v koledarskem letu 2021, je tržna cena po oceni portala Transfermarkt poskočila za 50 milijonov evrov – z 20 na 70.

Najbolj ovrednoten Slovenec na tržišču ostaja Jan Oblak, ki pa mu je cena padla za deset milijonov evrov, in sicer na 60 milijonov evrov. Prav toliko je ocenjena vrednost Lionela Messija. Mladi reprezentančni napadalec Benjamin Šeško ostaja pri tržni vrednosti osem milijonov evrov, ki so mu jo pri Transfermarktu dodelili že 6. septembra. Tudi Kevin Kampl je zdaj pri ocenjeni vrednosti osem milijonov evrov, potem ko so mu pri Transfermarktu vrednost znižali za dva milijona evrov. Josipu Iličiću so tržno vrednost prav tako nekoliko znižali, in sicer s šestih na pet milijonov evrov.